وقال ترامب في اتصال هاتفي من البيت الأبيض: "سيتوجه ستيف إلى هناك غدا مساء (الإثنين)"، مؤكدا وصول المبعوث الخاص إلى إسلام آباد، مساء الإثنين، قبيل انطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام، التي من المتوقع أن تجري الثلاثاء.

وأضاف الرئيس الأميركي أن جاريد كوشنر، صهره والخبير المخضرم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، سيشارك أيضا في المحادثات المقررة الثلاثاء.

ولن يشارك نائب الرئيس، جيه دي فانس، الذي قاد جولة سابقة من المحادثات، في هذه الزيارة.

وعندما سُئل ترامب بإلحاح عما إذا كان سيحضر إلى باكستان، أوضح أنه لا يستبق الأحداث، مؤكدا أنه "سيحضر على الأرجح في وقت لاحق".

وكان ترامب قد قال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه وضع عرضا "عادلا" لإيران، ومن جهة أخرى، لوّح بتصعيد كبير في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مهددا باستهداف "كل محطات الطاقة والجسور" في إيران، مؤكدا أن واشنطن "لن تتهاون" في حال فشل المسار الدبلوماسي.