وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال ‌منتدى دبلوماسي ‌في ⁠إقليم أنطاليا الجنوبي أنه على الرغم ⁠من ‌اكتمال المحادثات بين ⁠واشنطن وإيران إلى حد ⁠كبير، فإنه ​لا ⁠يزال ​هناك عدد من الخلافات.

وأوضح أن "أحدا لا يرغب برؤية حرب جديدة تندلع عندما تنقضي مدة وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. نأمل في أن تمدد الأطراف (المعنية) وقف إطلاق النار".

وتابع: "آمل بأن يتم تمديده. أنا متفائل".

من جانب آخر، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بعد أن أعادت إيران التأكيد على سيطرتها الكاملة عليه، قبل أيام من انتهاء أمد وقف إطلاق نار هش مع الولايات ​المتحدة.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي جرت في الآونة ⁠الأخيرة مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما، في حين أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "محادثات جيدة جدا" مع طهران.

لكن لم يقدم أي من الطرفين تفاصيل، لكن قاليباف أشار إلى استمرار وجود خلافات بشأن القضايا النووية ومضيق هرمز، وهما نقطتا الخلاف الرئيسيتان في المحادثات.

وغيرت طهران موقفها، السبت، وأعادت فرض سيطرتها على المضيق وأغلقت مرة أخرى الممر بالغ الأهمية للطاقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال مواصلة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.