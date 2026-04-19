وقال المتحدث باسم قوات اليونيفيل، داني الغفري، لسكاي نيوز عربية، الأحد: " أجرينا تحقيقا لكشف ملابسات ما حصل، وبينت التقييمات الأولية لنا أن اللذين أطلقوا النار على عناصرنا هم تابعون لجهات غير حكومية، من المرجح أن تكون حزب الله".

وشدد على أن "الهجوم على قواتنا في جنوب لبنان خطير جدا وقد يرقى إلى جريمة حرب".

وطالب الغفري الحكومة اللبنانية "إجراء تحقيق فوري بهذا الاعتداء المتعمد، لكشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين".

ووضح في حديثه: "منذ بداية مارس، أصبحت اليونيفيل تعمل تحت ظروف معقدة جدا، ووضع أمني مضطرب، بسبب الضربات بين حزب الله وإسرائيل، لذلك تكيفنا مع الوضع الأمني، بهدف إيصال الصورة إلى مجلس الأمن بشكل دقيق".