وهذا هو أول ‌إطلاق ‌للصواريخ ⁠البالستية من جانب كوريا الشمالية منذ ⁠8 ‌أبريل الجاري، ⁠ويشكل أحدث حلقة في ⁠سلسلة ​من عمليات ⁠الإطلاق التي جرت خلال 2026.

ولم ترد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعد على طلب ‌من "رويترز" للتعليق.

وكانت كوريا الشمالية أجرت تجارب على أنظمة أسلحة على مدى 3 أيام في وقت سابق من هذا الشهر، شملت إطلاق صواريخ بالستية وقنابل عنقودية، حسبما ذكرته وسائل إعلام رسمية في 8 أبريل.

وقال محللون إن عمليات الإطلاق هذه تشير إلى رفض كوريا الشمالية محاولات سيول إصلاح العلاقات بينهما، التي شملت إعرابها عن أسفها لتوغل طائرات مدنية مسيّرة في أجواء الشمال في يناير.

ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، هذه التصريحات في البداية بأنها "تصرف حكيم وموفق للغاية".

لكن لاحقا، اعتبر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى كوريا الجنوبية بأنها "الدولة العدوة الأكثر عدائية" لبيونغيانغ، معيدا بذلك وصفا سبق أن استخدمه الزعيم كيم جونغ أون.