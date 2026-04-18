وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأن 10 يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات جراء إطلاق النار في حي سكني في جنوب العاصمة الأوكرانية.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة أنباء "يونيان" المستقلة تعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق منها على الفور، رجلا يحمل سلاحا ويطلق النار على شخص من مسافة قريبة قرب مجمع سكني.

ولاحقا دخل المشتبه به متجرا حيث سمع إطلاق نار، وفق ما قال السبت رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وأعلن زيلينسكي على منصة للتواصل الاجتماعي "إنقاذ أربعة رهائن".

وجاء في منشوره أن "المهاجم الذي فتح النار في كييف على مدنيين قد تم القضاء عليه"، مقدما "التعازي للعائلات وأحباء" الضحايا.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن الدماء لطّخت نافذة المتجر، بينما فرضت قوات الأمن طوقا في المنطقة، مع انتشار عناصر بسترات واقية من الرصاص ووصول محقّقين، ولم تُعرف على الفور دوافع المهاجم.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافشينكو إن المشتبه به البالغ 58 عاما والمولود في موسكو "استخدم سلاحا آليا"، وفق التقارير الأولية.

وقالت تيتيانا الموظفة في المتجر لفرانس برس إنها سمعت أصواتا "أشبه بفتح قوارير شامبانيا"، وأشارت إلى أن "الزبائن راحوا يصرخون: اهربوا!".

وتابعت بصوت مرتجف: "هناك مكان يمكن الاختباء فيه خلف الثلاجات، فهرعنا إلى هناك. سمعت رجلا يئن".

وأكد زيلينسكي العمل على كشف ملابسات الهجوم، داعيا لإجراء "تحقيق سريع".

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو إن المواجهة بين المهاجم ومفاوضي الشرطة في المتجر استمرت لنحو 40 دقيقة.

وتابع في تصريح لصحفيين في الموقع: "حاولنا إقناعه. وبعد أن أدركنا أن هناك على الأرجح شخصا مصابا في الداخل، عرضنا جلب أربطة ضاغطة لوقف النزيف... لكنه لم يستجب".

وأضاف: "لذا أصدرت الأوامر بالقضاء عليه"، مشيرا إلى أن المسلّح كان قد قتل أحد الرهائن.