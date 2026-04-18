تراجعت إيران السبت عن قرار إعادة فتح الممر الحيوي أمام حركة الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط، احتجاجا على عدم رفع الحصار الأميركي لموانئها.

وقالت الخارجية الهندية في بيان إنها استدعت السفير وأبلغته "قلق الهند الشديد إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم وشملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز".

كما حثت نيودلهي طهران على "استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المبعوث "تعهد نقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية".

وأورد موقع التتبّع "تانكر تراكرز" على منصة إكس أن "بحرية الحرس الثوري الإيراني أجبرت سفينتين هنديتين على العودة غربا من مضيق هرمز"، مضيفا أن إحداهما "ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط العراقي".

تمكنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ لغاز البترول المسال في العالم، من تأمين مرور العديد من السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.

وتستورد الهند نحو 60 بالمئة من احتياجاتها من غاز البترول المسال، وتواجه أزمة في الغاز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

تقيم نيودلهي علاقات وثيقة مع طهران، لكنها وسعت بشكل مطرد تعاونها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.