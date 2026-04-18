وذكر بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عرضت مقترحات جديدة.. تنظر فيها طهران حاليا، ولم ترد عليها بعد".

وأعلن الجيش الباكستاني السبت أن قائده أنهى زيارة استمرت 3 أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر الجيش في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى خلال الزيارة عددا من كبار القادة الإيرانيين، ما يظهر "عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية".

وانتهت المحادثات في إسلام آباد بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق، لكن الجهود الدبلوماسية استمرت بعد ذلك.

ويتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد الأسبوع المقبل.