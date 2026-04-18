وقالت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" ​إن الجيش الأميركي يستعد لمداهمة الناقلات الإيرانية والسيطرة على ⁠سفن تجارية ⁠في ​المياه ⁠الدولية.

والسبت، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وخلال فترة الفتح الوجيزة، عبرت ثماني ناقلات نفط وغاز على الأقل، بحسب ما أظهرت بيانات لتتبع حركة الملاحة.

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ("يو كاي أم تي أو") أفادت بأن زوارق إيرانية أطلقت النار على ناقلة في المضيق السبت.

وأبلغ قبطان الناقلة عن اقتراب زورقين تابعين لبحرية الحرس الثوري منها على بعد 37 كيلومترا شمال شرق عمان. ووفق بيان الهيئة، فإن الزورقين "أطلقا النار على الناقلة" من دون أي تحذير عبر اللاسلكي.

كما أفادت الهيئة البريطانية في وقت لاحق عن تلقيها تقريرا بشأن تعرض سفينة شحن في المنطقة ذاتها "لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا ببعض الحاويات" دون التسبب باندلاع حريق.

وفي حادث ثالث، أفادت هيئة "فانغارد" بأن سفينة سياحية ترفع علم مالطا أبلغت عن اقتراب زوارق منها أثناء عبورها المضيق قرب سواحل عمان.

ويعد المضيق ممرا حيويا لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية. وكان يعبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن حركة الملاحة فيه توقفت بشكل شبه تام عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير.