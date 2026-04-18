قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن إيران لن تنجح في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" واشنطن.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز: "نحن نتحدث إليهم. أرادوا أن يغلقوا المضيق مجددا.. ولا يمكنهم ابتزازنا".
وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الموقف عن كثب، مضيفا: "سترد إلينا بعض المعلومات عن الوضع في مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم".
وبشأن المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد قال ترامب: "نحن نتحدث معهم، والمحادثات الجارية مع إيران لا تزال في مراحلها الأولية جدا".
وفي وقت سابق من السبت، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.
وكان ترامب قد أكد أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانىء الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.
ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس الى الجمعة، ولمدة 10 أيام.