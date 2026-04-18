وفي وقت سابق م، حثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على استئناف حركة الشحن بشكل كامل عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم سريان وقف إطلاق النار.

وقالت كوبر، في تصريحات لرويترز على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا، إن العالم يمر بـ"لحظة دبلوماسية حاسمة" في ظل الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال دون مستوياتها المعتادة.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، معتبرة أن تأمين هذا الممر الاستراتيجي يمثل أولوية دولية في المرحلة المقبلة.