وقال خطيب زاده للصحفيين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لا يمكننا تحديد موعد ما دمنا لم نتفق على إطار العمل".

وأضاف: "نركز الآن على وضع اللمسات الأخيرة على إطار التفاهم بين الجانبين. لا نرغب في أي مفاوضات أو اجتماعات تؤول الى فشل يمكن أن يكون ذريعة لجولة أخرى من التصعيد".

جولة أولى دون اتفاق

وفي وقت سابق، قال أحد المسؤولين الأميركيين إنه رغم انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق، فإن المحادثات تعد جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة.

وكان الوفد الأميركي قد غادر باكستان، قبل أسبوع، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأظهرت الصور وقتها، فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، وهم يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.

وقال فانس إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن "رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي".