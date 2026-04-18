ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين خرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصرا من الخطة يخضع للمناقشة حاليا يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الطرح يُعد أحد أبرز بنود النقاش في المحادثات الجارية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمخزون يقدر بنحو ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، من بينها كميات مخصبة بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق المحتمل قيد التفاوض، بما في ذلك آلية الإفراج عن الأموال وشروط استخدامها، إضافة إلى مصير المواد النووية، سواء عبر نقلها إلى دولة ثالثة أو تقليص مستوى تخصيبها تحت إشراف دولي.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين، في حين قد يشكل هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، خطوة محورية نحو إنهاء التصعيد وفتح مسار لتهدئة أوسع في المنطقة.

ومنذ الضربات الإسرائيلية الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل اليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطمورا كما تؤكد طهران، أم أن قسما منه نُقل او دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة موقع أو مواقع عدة سرية قبل حرب 2025، وخصوصا أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

وترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علما أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصا أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير الى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، بعيدا من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.