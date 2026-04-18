وقال فيدان، خلال مشاركته في منتدى دبلوماسي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن "إسرائيل لا تسعى فقط إلى ضمان أمنها، بل تريد المزيد من الأراضي"، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تستغل مسألة الأمن لتبرير التوسع".

وأشار إلى أن إسرائيل، إلى جانب الأراضي الفلسطينية التي تحتلها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تسعى أيضا إلى بسط سيطرتها على مناطق في كل من لبنان وسوريا.

ووصف الوزير التركي هذا التوجه بأنه "احتلال وتوسع مستمر"، داعيا إلى وضع حد له، ومتهما إسرائيل بترويج "رواية مضللة" توحي بأن تحركاتها تندرج حصرا ضمن إطار الدفاع عن أمنها.