وأوضح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في تعليق على مصير وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران "ربما لن أمدده"، مضيفا "لكن الحصار سيظل قائما".

وعند سؤال ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، قال "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وقد أعادت إيران فتح مضيق هرمز الجمعة إثر اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، رغم تهديد طهران بإغلاق هذا الممر المائي الحيوي مجددا في حال استمرار الحصار.

ولا تزال ثمة خلافات جوهرية بين مطالب الولايات المتحدة وإيران اللتين فشلتا سابقا في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات باكستان.

وأبلغ ترامب الصحافيين أنه "لن تفرض رسوم" من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو مطلب طرحته طهران خلال مفاوضات سابقة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جينبينغ "سعيد للغاية" بإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف ترامب "سيكون اجتماعنا في الصين مميزا، وربما تاريخيا"، في إشارة إلى القمة المزمع عقدها في بكين بين الرئيسين الأميركي والصيني في مايو.

كما شدد ترامب على أن واشنطن وطهران ستنقلان معا اليورانيوم المخصب المخزن في إيران إلى الولايات المتحدة بموجب الخطة التي تعمل عليها واشنطن لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد صرحت سابقا بأن مخزونها من اليورانيوم لن يينقل "إلى أي مكان".