وصرّح ترامب للصحفيين ‌على ‌متن طائرة الرئاسة ⁠خلال ‌رحلة العودة إلى واشنطن ⁠من فينيكس بولاية أريزونا قائلا: "تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ‌ويبدو أن ‌الأمور ⁠تسير على ما يرام في الشرق الأوسط ⁠مع ‌إيران".

وأضاف ترامب، ⁠ردا على سؤال ⁠حول ماهية هذه الأخبار ⁠الجيدة "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد ‌أنه سيحدث".

كذلك قال ترامب إنه قد ينهي وقف إطلاق النار ‌مع إيران ما لم يتم التوصل ‌إلى ‌اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول ‌يوم الأربعاء، مضيفا: "ربما ⁠لن أمدد وقف ⁠إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إنه لا ‌يعتقد ‌أن هناك خلافات ‌جوهرية كثيرة مع ‌إيران ⁠في المرحلة ⁠الحالية.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق "بات قريبا للغاية".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف، قال ترامب: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا ردا على سؤال بشأن القضايا العالقة: "ليس هناك أي نقاط عالقة".

ولفت ترامب إلى احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق مع طهران، مشيدا بتفاهمات تتعلق بـمضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب التطورات بأنها "يوم عظيم ورائع للعالم!"، دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشاد بالدور الوسيط الذي تؤديه باكستان، إضافة إلى حلفاء في الخليج العربي، في مقابل انتقادات وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا أعضاءه بـ"البقاء بعيدين".

وكانت إيران قد أعلنت فتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وهو ما رحب به ترامب، قائلا: "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا، وستكفّ عن استخدامه كسلاح ضد العالم".

كما أشار إلى أن إيران "تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيظل "قائما بالكامل" حتى إبرام الاتفاق.

وأوضح ترامب أنه: "من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل".

وجدد ترامب تأكيده أن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يتضمن تقديم أموال لطهران، وذلك بعد تقرير لموقع "أكسيوس" تحدث عن مقترح للإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.