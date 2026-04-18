وكتب ‌ترامب ⁠على منصة تروث سوشال: "الرئيس شي ⁠سعيد ‌للغاية بفتح مضيق ⁠هرمز وبسرعة ⁠فتحه".

وأضاف: "سيكون ⁠لقاؤنا في الصين مميزا، وربما تاريخيا. أتطلع إلى لقاء الرئيس شي، وسنحقق الكثير ‌معا!".

وشددت الصين، الخميس، على ضرورة ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات الدولية، مرحبة بالجهود الهادفة لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وتحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وأفاد مكتب وانغ، بأن الوزير أبلغ عراقجي أن "حرية الملاحة وسلامة الممرات الدولية يجب أن تكون مضمونة".

وأشار الوزير الصيني إلى أن "الجهود المبذولة لاستعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز هي مطلب بالإجماع للمجتمع الدولي".

وأعرب وانغ يي، الخميس، عن دعمه لإيران ودعا إلى "الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار والمفاوضات".

وكانت إيران قد أعلنت فتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وهو ما رحب به ترامب، قائلا: "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا، وستكفّ عن استخدامه كسلاح ضد العالم".

كما أشار إلى أن إيران "تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيظل "قائما بالكامل" حتى إبرام الاتفاق.

وأوضح ترامب أنه: "من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل".