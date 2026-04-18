وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إنها أصدرت ‌إذنا يتعلق بروسيا يسمح ‌بتسليم ‌وبيع النفط الخام والمنتجات ‌البترولية ‌الروسية ⁠التي تم تحميلها ⁠على ‌السفن في ⁠الفترة من 17 أبريل حتى 16 مايو.

ويأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة، بعد يومين من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن لن تمدد الإعفاء.

وتراجعت أسعار النفط الجمعة بنحو تسعة بالمئة بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق

النار.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 9.01 دولار أو 9.07 بالمئة إلى 90.38 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 86.09 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 10.48 دولار أو 11.45 بالمئة لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 80.56 دولار.

وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي لهما منذ الثامن ‌من أبريل.

ووفق محللي "جيلبر آند أسوشيتس" فإنه "مع قيام السوق الآن بخفض سريع لعلاوة المخاطرة التي زادت كثيرا على مدى الأسبوعين الماضيين، يتحول النفط الخام مرة أخرى نحو العودة لأسعار التدفق الطبيعي بدلا من الأسعار (على أساس) مخاطر انقطاع (الإمدادات)".