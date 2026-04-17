وأشار ترامب في حديث مقتضب للصحفيين إلى أن ⁠استئناف المحادثات بين ⁠واشنطن وطهران ⁠في مطلع الأسبوع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن جولة المفاوضات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد الإثنين المقبل في باكستان.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن ترامب أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق "بات قريبا للغاية".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف، قال ترامب: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا ردا على سؤال بشأن القضايا العالقة: "ليس هناك أي نقاط عالقة".

ولفت ترامب إلى احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق مع طهران، مشيدا بتفاهمات تتعلق بـمضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب التطورات بأنها "يوم عظيم ورائع للعالم!"، دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشاد بالدور الوسيط الذي تؤديه باكستان، إضافة إلى حلفاء في الخليج العربي، في مقابل انتقادات وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا أعضاءه بـ"البقاء بعيدين".

وكانت إيران قد أعلنت فتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وهو ما رحب به ترامب، قائلا: "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا، وستكفّ عن استخدامه كسلاح ضد العالم".

كما أشار إلى أن إيران "تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيظل "قائما بالكامل" حتى إبرام الاتفاق.

وأوضح ترامب أنه: "من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل".

وجدد ترامب تأكيده أن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يتضمن تقديم أموال لطهران، وذلك بعد تقرير لموقع "أكسيوس" تحدث عن مقترح للإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.