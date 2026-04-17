وأظهرت بيانات تتبع السفن، الجمعة، تحرك نحو 20 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وشحن سائب، من الخليج العربي باتجاه مخرج مضيق هرمز.

كما أفادت بيانات نقلتها "بلومبرغ" بأن ثماني ناقلات نفط انطلقت نحو المضيق بعد الإعلان عن إعادة فتحه.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق من الجمعة أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا عقب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ورحبت شركات الشحن بإعلان فتح المضيق، لكنها شددت على الحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن المخاطر المحتملة، خصوصا ما يتعلق بالألغام البحرية وآليات التنفيذ.

وحذرت البحرية الأميركية، الجمعة، من أن مستوى الخطر الناتج عن الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لا يزال غير محدد بشكل كامل، داعية السفن إلى النظر في تجنب المنطقة.

وجاء في بيان تحذيري أصدره جهاز تابع للبحرية الأميركية موجه إلى البحارة، واطلعت عليه رويترز، أن "الوضع الخاص بخطر الألغام في نظام فصل ممرات الملاحة لم يتم تحديده بشكل تام. ينصح بتجنب تلك المنطقة".

ويعد "نظام فصل ممرات الملاحة" آلية معتمدة منذ عام 1968 لتوجيه حركة السفن عبر المضيق، عبر تقسيم ممرات الإبحار بين المياه الإيرانية والعُمانية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تزيل جميع ألغامها البحرية من مضيق هرمز بدعم من الولايات المتحدة، من دون تقديم أي تفاصيل.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "إيران، بمساعدة من الولايات المتحدة، أزالت، أو هي بصدد إزالة، جميع الألغام البحرية! شكرا".

ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير قد صدر قبل أو بعد إعلان عراقجي أن المضيق أصبح مفتوحا أمام الملاحة.