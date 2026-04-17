وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب التطورات بأنها "يوم عظيم ورائع للعالم!"، من دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران.

وأشاد بالدور الوسيط الذي تؤديه باكستان، إضافة إلى حلفاء في الخليج، في مقابل انتقادات وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا أعضائه بـ"البقاء بعيدين" ورافضا ما قال إنه عرض للمساعدة في تأمين المضيق.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفتح مضيق هرمز طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وهو ما رحب به ترامب، قائلا: "وافقت إيران على ألا تغلق مضيق هرمز بتاتا مجددا، وستكف عن استخدامه كسلاح ضدّ العالم".

كما أشار إلى أن إيران "تقوم بإزالة الألغام البحرية من المضيق، بمساعدة من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيظل "قائما بالكامل" حتى إبرام اتفاق.

وأضاف: "من المنتظر أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل".

ولم تفض جولة المحادثات الأخيرة، التي قادها نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إلى اتفاق، إلا أن ترامب لمح إلى أن انفراجة باتت وشيكة، مرجحا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام آباد، مع احتمال توجهه شخصيا لتوقيع اتفاق نهائي.

وجدد ترامب تأكيده أن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يتضمن تقديم أموال لطهران، وذلك بعد تقرير لموقع "أكسيوس" تحدث عن مقترح للإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وقال: "ستحصل الولايات المتحدة على كل +الغبار+ النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2. لن تعطى أي أموال بأي طريقة أو أي شكل".