وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "ستحصل الولايات المتحدة على كل الغبار النووي الذي تسببت به قاذفاتنا العظيمة من طراز بي-2. لن تتغير ملكية الأموال بأي طريقة أو شكل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن واشنطن تدرس صفقة تقضي بالإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب المصادر، شهدت المحادثات تقدما خلال الأيام الماضية رغم استمرار فجوات كبيرة، فيما يرجح أن يسهم الاتفاق، إذا تم، في إنهاء الحرب، مع احتمال إثارة اعتراضات داخل إيران.

وأشار ترامب إلى أن مفاوضين أميركيين وإيرانيين قد يجتمعون نهاية الأسبوع لعقد جولة ثانية من المحادثات، يرجح أن تستضيفها إسلام آباد.

وتركز المفاوضات على مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي يقدر بنحو 2000 كيلوغرام، بينها حوالي 450 كيلوغراما مخصبة بنسبة 60%، إضافة إلى حجم الأصول التي قد يتم الإفراج عنها وآلية استخدامها.

كما أشار ترامب إلى أن إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة، "أزالت أو تقوم بإزالة جميع الألغام البحرية في مضيق هرمز".