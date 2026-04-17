وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس الى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نشر منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال إلى الإعلان عن فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب: "إيران تعلن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل للسفن. شكرًا!"

أسعار النفط تتراجع بنسبة 10%

وتراجع خام برنت والخام الأميركي بأكثر من 8% بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية.

فقد انخفضت أسعار النفط الجمعة بعدما أعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو قرابة الساعة 13,10 بتوقيت غرينتش بنسبة 10,42% ليصل إلى 89,03 دولارا.

أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، فقد انخفض بنسبة 11,11% ليصل إلى 84,17 دولارا.