وأوضح الموقع أن واشنطن وطهران تتفاوضان على خطة لإنهاء الحرب تشمل احتمال الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تخليها عما لديها من يورانيوم مخصب.

وأشار الموقع إلى أن إيران تريد أكثر من 20 مليار دولار وتريد الانخراط في النظام المالي العالمي ولا تريد التخلي بشكل كاف عن برنامجها النووي أو دعمها لحركات مثل حماس.

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس عن المصادر، فإنه من المتوقع أن تُعقد المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد يوم الأحد على الأرجح.

وأوضح الموقع أن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران تقودها باكستان بدعم غير مباشر من مصر وتركيا.

وأشار موقع أكسيوس إلى مقترح قيد البحث ينص على نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى دولة ثالثة.

وأضاف أنه يجري بحث مقترح ينص على تخفيف نسبة التخصيب لجزء آخر من مخزون إيران من اليورانيوم تحت رقابة دولية.