وعلنيا، وقفت بكين وموسكو على الهامش خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، ولكن بعدما بدأت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تضرب الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط بدقة، أدرك المحللون سريعا أن إيران تعتمد على معلومات استخباراتية من مصادر خارجية.

وبحسب التقارير الاستخباراتية، زودت الأقمار الصناعية الروسية والصينية إيران بصور لأهداف في القواعد العسكرية الأميركية، وأكد مسؤول إيراني ذلك.

وأكد مسؤول إيراني لصحيفة "تلغراف" استخدام تقنيات روسية وصينية خلال الحرب، وقال: "كانت مفيدة جدا، والآن منذ وقف إطلاق النار كانت هناك محادثات مع الصين للحصول على بعض التقنيات الدفاعية، لكننا لم نتلق أي شيء بعد".

وقال لايت سووب، الذي اشتغل سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ويشغل حاليا مدير أمن الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "إيران تمتلك برنامجا فضائيا ناشئا، ولكن هذا يتجاوز القدرات التقنية للأقمار الصناعية الإيرانية"، مضيفا: "كانت الصين وروسيا، دون ترتيب معين، على رأس القائمة".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد أوردت، نقلا عن وثائق استخباراتية مسربة، أن إيران استخدمت سرا قمرا صناعيا تجسسيا صينيا لاستهداف أصول عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

ورغم التقديرات الاستخباراتية، فإن بكين وموسكو تنفيان تقديم أي مساعدة استخباراتية لإيران.

ولسنوات، تبادلت روسيا الأسلحة مع إيران، وقدمت هذه الأخيرة خبرتها في مجال الطائرات المسيرة خلال الحرب في أوكرانيا، كما باعت شركات صينية تقنيات مزدوجة الاستخدام لطهران لبناء ترسانتها الصاروخية.

وفي الأسابيع الماضية، ذكرت الاستخبارات الأميركية أن الصين كانت تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران.

وبعد أيام، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ، ووافق هذا الأخير على عدم إرسال أي أسلحة إلى إيران.

وزودت الصين إيران أواخر عام 2024 بقمر صناعي تجسسي يسمى "تي إيه إيه 01 بي"، ويرجح أنه استخدم في الحرب الأخيرة.

كما تثار شكوك حول سماح بكين لطهران باستخدام أقمارها الصناعية في الفضاء، التي يزيد عددها على 1600 قمر صناعي.