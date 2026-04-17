وذكرت الشرطة في بيان أن وحدة مكافحة الإرهاب في لندن على علم بمقطع فيديو انتشر عبر الإنترنت خلال الليل، أعلنت فيه مجموعة نيتها استهداف السفارة بطائرات مسيرة تحمل مواد خطرة.

أضاف البيان: "بينما يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، فإننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة الفيديو وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأشياء الملقاة في حدائق كينزنغتون".

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنها فرضت طوقا أمنيا، ومنعت دخول الجمهور إلى حدائق كينزنغتون والمناطق المحيطة بها.

وأكدت في ختام بيانها: "نعتقد أنه لا يوجد خطر متزايد على السلامة العامة في هذه المرحلة".