وأفاد موقع يو إس إن آي نيوز USNI News، بأن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت آيزنهاور" تعرضت هذا الأسبوع لحريق أثناء خضوعها لأعمال صيانة في حوض بناء السفن البحري في نورفولك بمدينة بورتسموث بولاية فرجينيا.

ونقل عن متحدث باسم البحرية وقوع حريق صغير على متن الحاملة يوم الثلاثاء، مضيفا أن طاقم السفينة وموظفي حوض بناء السفن في نورفولك تمكنوا فورا من احتواء الحريق وإخماده.

وأصيب ثلاثة بحارة نتيجة الحريق، حيث تلقوا العلاج من الفريق الطبي على متن السفينة وعادوا إلى الخدمة الكاملة، وفقا للمتحدث.

كانت حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور راسية في حوض بناء السفن الحكومي بولاية فيرجينيا لمدة 16 شهرا، بعد وصولها في 8 يناير 2025 لإجراء أعمال صيانة ما بعد الانتشار عقب انتشارها في 2023-2024 ضمن الأسطول الخامس الأميركي.

وكان من المقرر أن تشمل الصيانة وهي عملية صيانة دورية مخططة أعمالا شاملة على أنظمة الدفع في الحاملة، وقدرات المعيشة للطاقم، وأنظمة القتال، وقدرات دعم الطيران، وفقًا لما ذكرته البحرية في ذلك الوقت.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحريق سيؤدي إلى تمديد فترة الصيانة الخاصة بحاملة الطائرات في حوض نورفولك البحري.