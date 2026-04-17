والوكالة هي المكلفة بتنفيذ حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للترحيلات ضد المهاجرين.

وسوف يغادر تود ليونز منصبه في نهاية مايو، حسبما قال رئيسه وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في منشور عبر منصة إكس.

وأشاد مولين في منشور عبر منصة إكس، بليونز لمساعدة ترامب في التخلص من "القتلة والمغتصبين ومشتهيي الأطفال والإرهابيين وأفراد العصابات من المناطق الأميركية".

وأضاف في المنشور: "بفضل قيادته، أصبحت المجتمعات الأميركية أكثر أمنا"، فيما لم يتم الإفصاح عن سبب علني لاستقالة ليونز.

وعين ترامب ليونز في المنصب في مارس2025، وكان ليونز قضى في السابق نحو 20 سنة في الخدمة مع الوكالة.

وكانت الوكالة واجهت موجة من الانتقاد بشأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الأميركية بما في ذلك شيكاغو ومينيابوليس حيث جرى إرسال عملاء اتحاديين مقنعين لاستهداف المهاجرين.

واشتدت الاحتجاجات بعدما قتل عملاء الهجرة الاتحاديين بالرصاص شخصين في واقعتين منفصلتين في مينيابوليس في يناير مما أثار المظاهرات الواسعة النطاق وجدد التدقيق ضد أساليب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأن ليونز قدم خطاب الاستقالة لمولين أمس الخميس. وأضافت الشبكة نقلا عن مصدر إنه يعتزم قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.