وقال ترامب إن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران قد يعقد في مطلع الأسبوع المقبل، وإن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، المتفق أن يكون لأسبوعين، ممكن لكنه قد لا يكون ضروريا لأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال للصحفيين خارج البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مضيفا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وتوقيعه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فقد يذهب إلى هناك لحضور المراسم.

وبعد ساعات، أثناء وجوده في لاس فيغاس، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك إذ قال إن الحرب "سوف تنتهي قريبا".

ولم تحظ الحرب مع إيران بتأييد كبير في الولايات المتحدة، وجعلت ترامب في مأزق سياسي قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي المهمة في بلاده.

وأدى الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير إلى أسوأ صدمة في أسعار النفط على الإطلاق، ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للاقتصاد العالمي، وإصدار تحذير من أن طول أمد الصراع قد يدفع العالم إلى حافة الركود.

وقال مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الجمعة إن هناك تقدما في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس وإن اجتماعا قادما بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع اتفاق.

وأضاف المصدر أن الجانبين سيوقعان أولا مذكرة تفاهم يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الاتفاق التفصيلي سيأتي لاحقا. يتفق الجانبان من حيث المبدأ. أما التفاصيل الفنية فستأتي لاحقا".

وقال مصدر دبلوماسي إن الوسيط الباكستاني الرئيسي، قائد الجيش عاصم منير، أجري محادثات في طهران منذ يوم الأربعاء وحقق انفراجة في "القضايا الشائكة".

خلاف الطموحات النووية

كانت طموحات طهران النووية نقطة خلاف في المحادثات التي جرت في إسلام آباد مطلع الأسبوع إذ اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما. فيما ذكرت مصادر أن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.

وقال ترامب أمس الخميس إن إيران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما.

وتطالب إيران برفع العقوبات الدولية، بينما تضغط واشنطن من أجل نقل أي يورانيوم عالي التخصيب من إيران.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على التوصل إلى حل وسط بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إذ تدرس طهران نقل جزء منه إلى خارج البلاد.