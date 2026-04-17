وأضافت "هناك إمكانيات لتوفير خدمات مرافقة مدعومة بالكامل، وهو ما يعني أنها ليست هجومية بأي شكل من الأشكال، للسفن لضمان مرورها الآمن عبر مضيق هرمز؛ وهذا ما سيُناقش اليوم في باريس".

ومن المقرر أن تترأس فرنسا وبريطانيا اليوم الجمعة اجتماعا يضم نحو 40 دولة، بهدف توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن عددا من أقرب حلفائها جاهزون للاضطلاع بدور في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق إلى حد كبير أمام السفن غير التابعة لها منذ بدء الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير. وفرضت واشنطن حصارا يوم الاثنين على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأخرى إلى المساعدة في فرض الحصار، وانتقد دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لعدم قيامهم بذلك.

وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار يمكن أن يمثل دخولا في الحرب، لكنهم قالوا إنهم على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحا بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الصراع.

ولا تشمل المبادرة قيد المناقشة حاليا الولايات المتحدة أو إيران، على الرغم من أن دبلوماسيين أوروبيين أشاروا إلى أن أي مهمة واقعية ستتطلب في نهاية المطاف التنسيق مع الطرفين. وسيتم إطلاع واشنطن على نتائج المحادثات.