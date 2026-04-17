وقال ستولتنبرغ لبرنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل"، خلال قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن: "كان الخطأ أننا تأخرنا كثيرا في إدراك أننا لا نستطيع الوثوق في روسيا، وتأخرنا أيضا في فهم أن ذلك يتطلب منا الاستثمار أكثر في الدفاع".

وأضاف: "كنا بطيئين جدا، ولو كنا نملك قوات دفاعية أقوى ودعمنا أوكرانيا في وقت مبكر، لكان الوضع مختلفا".

وأكد ستولتنبرغ أنه "لو دعم حلفاء الناتو أوكرانيا منذ عام 2014، عندما بدأت روسيا تدخلها الأول، لكانت أوكرانيا اليوم في موقع أقوى بكثير، وربما كانت قادرة بالفعل على ردع الهجوم الروسي".

وقال إن "روسيا تحاول السيطرة على أوكرانيا منذ 2014، ثم شنت الهجوم الشامل في 2022، ومع ذلك لا تزال غير مسيطرة على إقليم دونباس، وهذا يعد فشلا كبيرا لها".

واستطرد الأمين العام السابق للناتو: "الآن تخسر روسيا نحو ألف جندي يوميا وربما أكثر قليلا، وهذا يقترب من عدد الجنود الذين تستطيع تجنيدهم".

كما اعتبر أن "الحرب تحولت الآن إلى حرب استنزاف. الجميع كان يعتقد أن روسيا ستفوز في حرب الاستنزاف، لكن ذلك ليس مؤكدا، بل قد تكون أوكرانيا هي من تكسب هذه الحرب جزئيا، لأنها تمتلك ميزة الدفاع ولديها تكنولوجيا متقدمة، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة".