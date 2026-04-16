ويسعى الديمقراطيون، الرافضون لحرب إيران، جاهدين على حث نواب الحزب بأكملهم على تبني الفكرة، لمقاومة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وليس من الواضح ما إذا كانت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب ستدعم هذه الخطة، لكن حتى بعض المعتدلين لم يرفضوا الاقتراح.

وقالت النائبة الديمقراطية سوزي لي (من نيفادا)، إنها ترحب بهذا المقترح، كما قال النائب جاريد موسكوفيتز (ديمقراطي من فلوريدا): "صوتُّ لصالح المقترح مرتين، وسأصوت لصالحه كلما دعت الحاجة".

وطرحت الفكرة خلال غداء عمل للتكتل التقدمي التابع للحزب الديمقراطي في الكونغرس، الخميس، وفقا لما قالته مصادر متعددة مطلعة على الأمر لـ"أكسيوس".

وكشفت المصادر أن أحد الأعضاء اقترح "تقديم عدد كاف من قرارات صلاحيات الحرب"، لإجبار مجلس النواب على التصويت عليها يوميا خلال جلساته، وهو اقتراح لاقى استحسانا.

وقال مصدر إن الخطة ليست نهائية، لكنه أشار إلى أن الأعضاء "أبدوا اهتماما بها"، وأن الأمر "لا يقتصر على مجرد حديث فردي".

وجاء هذا اللقاء بعد فشل الديمقراطيين في مجلس النواب بفارق ضئيل في تمرير قرار صلاحيات الحرب، الذي فرضه العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وكان يسعى إلى كبح جماح إدارة ترامب في الاستمرار بالعمليات العسكرية.

وفشل التصويت الذي جرى صباح الخميس بنتيجة 213 صوتا مقابل 214، مما سمح لترامب باستئناف العمليات العسكرية من دون الرجوع إلى النواب.

وأسفرت حرب إيران، التي بدأت في 28 فبراير بهجوم أميركي إسرائيلي مشترك، عن مقتل الآلاف، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما خلق معضلة سياسية كبيرة للرئيس الأميركي.