وأضاف ترامب أن واشنطن وطهران "قريبتان جدا" من إبرام اتفاق، مع إحراز "تقدم كبير" في المحادثات، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل قد يعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ترامب:"إيران وافقت على كل شيء تقريبا"، معلنا أنه ربما يذهب إلى إسلام أباد إذا تم التوصل لاتفاق.

وأضاف للصحفيين ⁠خارج ‌البيت الأبيض "لدينا ⁠تصريح، تصريح قوي للغاية، ⁠بأنهم ​لن ⁠يملكوا ​أسلحة نووية ​لمدة تزيد عن 20 ​عاما".

وأشار إلى أن طهران باتت مستعدة لتنفيذ خطوات كانت ترفضها سابقا، ما يعكس تحولا في موقفها التفاوضي.

وتابع:"لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا"، مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.

وأضاف "هناك احتمال كبير جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال ترامب إنه غير متأكد من الحاجة إلى تمديده، محذرا من أن القتال قد يستأنف في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الحصار الأميركي لمضيق هرمز "صامد بشكل جيد"، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى خفض أسعار النفط والتضخم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.