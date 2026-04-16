وتحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الصينية.

وقال مكتب وانغ، إن الوزير أبلغ عراقجي أن "حرية الملاحة وسلامة الممرات الدولية يجب أن تكون مضمونة".

وأضاف الوزير الصيني أن "الجهود المبذولة لاستعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز هي مطلب بالإجماع للمجتمع الدولي".

وأعرب وانغ يي، الخميس، عن دعمه لإيران ودعا إلى "الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار والمفاوضات".

وبعد بدء الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، عرقلت طهران الملاحة في المضيق فعليا عبر التهديدات وإطلاق النار على ناقلات النفط وسفن الشحن.

وبعد فشل المحادثات بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار، قامت الولايات المتحدة، من جانبها، منذ الاثنين الماضي، بإغلاق حركة الملاحة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.