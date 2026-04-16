وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران: "نحن متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، فقد أوضح الرئيس ترامب بشكل جلي لإيران خطوطه الحمراء في هذه المفاوضات، ومن مصلحتها الاستجابة لمطالبنا. ونحن مستمرون في متابعة مجريات هذه المحادثات".

وأضافت ليفيت: "يمثل هذا الوضع عائقا مؤقتا أمام الهدف الاستراتيجي طويل الأمد للولايات المتحدة، المتمثل في ضمان عدم السماح لأكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي. وهذا مكسب هام للشعب الأميركي وللعالم بأسره".

كان مسؤول إيراني كبير قد أفاد في وقت سابق، الخميس، بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا.

وقال المسؤول الإيراني: "تزايدت الآمال بعد هذه الزيارة في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات"، وفقا لرويترز.

وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية حول المسألة النووية، مشيرا إلى أنه "لم يحسم بعد مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ومدة القيود النووية".

وأضاف المسؤول إيراني أن "هناك آمال أكبر في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن".

وكانت باكستان قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إنه لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن المسألة النووية من بين القضايا التي يناقشها البلدان.