وقال المسؤول الإيراني "تزايدت الآمال بعد هذه الزيارة في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات"، وفقا لرويترز.

وأوضح أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية حول المسألة النووية، مشيرا إلى أنه "لم يحسم بعد مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ومدة القيود النووية".

وكانت باكستان قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إنه لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن المسألة النووية من بين القضايا التي يناقشها البلدان.