ورغم تأييد معظم الديمقراطيين للقرارين بسبب القلق من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين إلا أن المشروعين لم يُمررا.

وتشهد علاقة إسرائيل مع الحزب الديمقراطي تراجعًا متسارعًا، مع تزايد عدد المشرعين الذين يرفضون دعم التمويل العسكري، حتى للأنظمة الدفاعية مثل "القبة الحديدية".

عرقلة تقييد سلطات ترامب بحرب إيران

من ناحية ثانية، عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ثالث محاولة يقودها الديمقراطيون للحد من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن الحرب على إيران.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار الديمقراطي بواقع 52 صوتا معارضا مقابل 47.

وعارض الجمهوريون مشروع القرار وانضم إليهم ديمقراطي واحد هو السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا.

أما المؤيدون لمشروع القرار، فهم الديمقراطيون، وانضم إليهم جمهوري واحد هو السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي.