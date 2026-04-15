وأعاد ترامب نشر الصورة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، حيث ظهر فيها مغمض العينين وجبينه ملامسا جبين المسيح، مع خلفية للعلم الأميركي. وترافق المنشور الأصلي مع تعليق جاء فيه: "ربما يستخدم الرب ورقته الرابحة!".

وكتب ترامب في تعليقه: "قد لا يعجب هذا المجانين اليساريين المتطرفين، لكنني أعتقد أنه لطيف جدا".

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق من الأسبوع صورة تظهره كشخصية تشبه المسيح، ما أثار انتقادات واسعة، قبل أن يقوم لاحقا بحذفها.

يذكر أن ترامب قد دخل في خلاف مع البابا ليو، أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية مولود في الولايات المتحدة، والذي انتقد الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي منشور منفصل على "تروث سوشال"، دعا ترامب إلى إبلاغ البابا ليو بقتل إيران للمتظاهرين، مؤكداً أن امتلاك طهران لسلاح نووي "أمر غير مقبول على الإطلاق".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، الذي اعتنق الكاثوليكية عام 2019، إن البابا أخطأ في تصريحاته بشأن الحرب، داعيا إياه إلى توخي الحذر عند الحديث عن المسائل اللاهوتية.

ورد البابا ليو على انتقادات سابقة من ترامب بالتأكيد على أنه لا يخشى إدارته وسيواصل التعبير عن آرائه. وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين في الجزائر، ندد بما وصفه بـ"القوى الاستعمارية الجديدة" التي تنتهك القانون الدولي، دون أن يذكر دولاً بعينها.