ونقلت الوكالة عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المباحثات، إن الوسطاء بين الجانبين يعملون على ترتيب محادثات فنية لمعالجة أكثر القضايا تعقيدا.

وأضاف أن هذه القضايا تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، وهما من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الجمود بعد انتهاء جولة محادثات في إسلام آباد دون اتفاق، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين.