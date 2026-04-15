وأوضح المسؤول أن "الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "هناك تواصلا مستمرا بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم الحديث عن إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في ظل توتر غير مسبوق في المنطقة ومخاوف من عودة الحرب.

وأضاف في تصريح لمراسل شبكة "إيه بي سي نيوز": "قد ينتهي الأمر بأي شكل من الأشكال، لكنني أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الأفضل، لأنه سيمكنهم من معاودة بناء أنفسهم".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الجمود بعد انتهاء جولة محادثات في إسلام آباد دون اتفاق، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين.