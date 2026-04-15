وكتب ترامب عبر منصته على تروث سوشال: "لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران (...) الصين سعيدة للغاية بفتح مضيق هرمز بشكل دائم. أفعل ذلك من أجلهم أيضا، ومن أجل العالم أجمع. لن يتكرر هذا الوضع أبدا. لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران".

وأضاف: "سيستقبلني الرئيس شي (الرئيس الصيني شي جين بينغ) بحفاوة بالغة عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة. نحن نعمل معاً بذكاء وكفاءة عالية! أليس هذا أفضل من القتال؟ لكن تذكروا، نحن بارعون جداً في القتال، إذا اضطررنا لذلك - أفضل بكثير من أي جهة أخرى".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة بثت الأربعاء، إنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ ​في رسالة ألا يزود إيران بالأسلحة، وإن ‌شي رد قائلا إنه "في الأساس، لا يفعل ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه لا يتوقع أن تؤثر التغيرات في سوق النفط العالمية بسبب الحرب على ​إيران والتغيرات في فنزويلا على مسار اجتماعه المقرر مع شي الشهر المقبل.

واعتبر ​"أنه (الرئيس الصيني) ​شخص يحتاج ‌إلى النفط. نحن لا نحتاج إليه".

وكان الرئيس الأميركي قد هدد الأسبوع الماضي ‌بفرض رسوم جمركية ‌فورية بنسبة 50 بالمئة على أي دولة تزود إيران بالأسلحة.

كما أظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" الخاضعة لعقوبات أميركية عادت، يوم الأربعاء، إلى مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج في اليوم السابق، بعد أن فشلت في اختراق الحصار الأميركي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.

وكان ترامب قد أعلن الحصار يوم الأحد، بعد فشل محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأميركي"، مضيفة أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن ثماني سفن عبرت الممر المائي الثلاثاء، في أول أيام الحصار الأميركي.

وقال مسؤول أميركي إن مدمرة أميركية أوقفت، الثلاثاء، ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.