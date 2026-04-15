وقال مكرم أونلير حاكم إقليم كهرمان ​مرعش في جنوب شرق تركيا، الأربعاء، إن طالبا أطلق النار ​داخل مدرسة إعدادية بالإقليم ⁠مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من زملائه، وإصابة 20 على الأقل، في ثاني هجوم على مدرسة تشهده البلاد في يومين.

وأوضح أونلير في ​تصريحات للصحفيين، أن القتلى هم معلم وثلاثة تلاميذ، وأن التلميذ مطلق النار قتل نفسه ‌بسلاحه وسط الفوضى.

وتابع أونلير: "جاء طالب في الصف الثامن حاملا في حقيبته خمسة أسلحة وسبعة مخازن ‌ذخيرة - نعتقد أنها ‌تخص والده الذي كان شرطيا في السابق - ودخل فصلين دراسيين كان فيهما طلاب من الصف الخامس، وأسقط قتلى وجرحى دون تمييز".

وعادة ما يكون عمر طلاب الصف الثامن في تركيا 13 أو 14 ‌عاما، بينما يتراوح عمر طلاب الصف ‌الخامس بين ⁠10 و11 عاما.

وقال وزير العدل التركي أقن غورلك إنه: "فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية كهرمان مرعش، باشرت النيابة العامة في كهرمان مرعش تحقيقا فوريا وتم تكليف 3 نواب للمدعي العام و4 مدعين عامين".

وأضاف أن المدعي العام وفريق الادعاء المكلف يواصلون أعمالهم الميدانية في موقع الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم جميع المعلومات اللازمة حول مراحل التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأطلق طالب سابق النار داخل مدرسة بإقليم شانلي أورفا في جنوب شرق البلاد أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل بينهم تلاميذ ومعلمون، قبل ​أن ‌ينتحر.

من جانبه، نقل مراسل قناة "سي إن إن تورك"، أنه "فور سماع دوي إطلاق النار أمام المدرسة، ورد بلاغ إلى خط الطوارئ 112 في كهرمان مرعش. وعلى إثر ذلك، تم إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف وفرق الشرطة إلى المدرسة. ووفق المعلومات الواردة، قام المهاجم أولًا بإطلاق النار في الهواء داخل ساحة المدرسة، ثم توجه إلى داخل المبنى وواصل إطلاق النار. وتشير المعلومات الأولية من المنطقة إلى وجود مصابين."