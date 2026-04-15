ووفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية تركية فقد سُمعت أصوات إطلاق نار في مدرسة إعدادية بمدينة كهرمان مرعش. وأفاد والي كهرمان مرعش، مُكرم أونلوير، بوقوع هجوم مسلح في إحدى مدارس المدينة، مع تسجيل سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب المعلومات الواردة، سُمعت أصوات إطلاق نار في مدرسة "آيشل جاليك" الإعدادية في قضاء أونيكي شباط. وعلى الفور، تم إرسال عدد كبير من فرق الشرطة إلى الموقع عقب البلاغ.

وقال والي كهرمان مرعش، مُكرم أونلوير، إن هجومًا مسلحًا وقع في مدرسة آيشل جاليك الإعدادية لأسباب لا تزال مجهولة.

وأوضح أن الحادث لا يزال حديثًا، مضيفًا: "هناك هجوم جارٍ حاليًا. لقد وقع حادث مؤسف في إحدى مدارسنا. وصلتنا معلومات عن وجود مصابين، وللأسف هناك قتلى. نحن نحقق في الأمر بشكل معمّق."

من جانبه، نقل مراسل قناة "سي إن إن تورك"، أنه "فور سماع دوي إطلاق النار أمام المدرسة، ورد بلاغ إلى خط الطوارئ 112 في كهرمان مرعش. وعلى إثر ذلك، تم إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف وفرق الشرطة إلى المدرسة. ووفق المعلومات الواردة، قام المهاجم أولًا بإطلاق النار في الهواء داخل ساحة المدرسة، ثم توجه إلى داخل المبنى وواصل إطلاق النار. وتشير المعلومات الأولية من المنطقة إلى وجود مصابين."