وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الحصار يوم الأحد، بعد فشل محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأميركي"، مضيفة أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن ثماني سفن عبرت الممر المائي الثلاثاء، في أول أيام الحصار الأميركي.

وقال مسؤول أميركي إن مدمرة أميركية أوقفت، الثلاثاء، ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.

وفرضت عقوبات أميركية على السفينة "ريتش ستاري" ومالكها، شركة "شنغهاي شوانرون شيبينغ"، لتعاملهما مع إيران، ولم يتسنّ الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن و"كبلر" أنه لم تمر أي ناقلات إيرانية تحمل نفطا خاما للتصدير عبر المضيق منذ فرض الولايات المتحدة سيطرتها عليه.

وقالت شركة الاستشارات "إف.جي.إي نكسانت" في مذكرة إن إيران تمتلك سعة تخزين برية غير مستخدمة للنفط الخام تبلغ نحو 90 مليون برميل، ما قد يدعم إنتاجها الحالي البالغ 3.5 مليون برميل يوميا لمدة شهرين تقريبا في حال توقف الصادرات.

وأضافت أن خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا قد يمدد هذه الفترة إلى نحو ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات الأميركية، وهي ناقلة النفط العملاقة "أليسيا"، ستدخل الخليج عبر المضيق الأربعاء، متجهة إلى العراق لتحميل شحنة نفط.

وفي سياق منفصل، أشارت بيانات إلى أن ناقلة النفط العملاقة "أجيوس فانوريوس 1"، المسجلة في مالطا، دخلت الخليج عبر المضيق في محاولة ثانية للعبور، متجهة إلى العراق لتحميل خام البصرة لمصفاة "نغي سون" الفيتنامية.