والثلاثاء وعد قادة الحزب بمواصلة طرح مثل هذه القرارات، ما دامت الحرب مع إيران مستمرة.

وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها أمام المجلس: "بعد مرور 45 يوما على هذه الحرب، تم تهميش الكونغرس لأن ‌زملاءنا الجمهوريين يرفضون اتخاذ موقف قوي ضد هذه الحرب، ويتجنبونها تماما خوفا من ترامب".

وقال ‌ترامب ‌إن المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران قد تستأنف في باكستان خلال يومين، وذلك بعد أن دفع انهيار المفاوضات، السبت، إلى فرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وأثار ‌الفشل في التوصل إلى اتفاق ‌في تلك ⁠المحادثات شكوكا حول استمرار وقف إطلاق النار المقرر لأسبوعين، الذي لا يزال أمامه أسبوع واحد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حاول الديمقراطيون في الكونغرس مرارا اعتماد قرارات ⁠بشأن صلاحيات الحرب، ‌لإجبار ترامب على وقف العمل العسكري والحصول على إذن ⁠من المشرعين قبل شن عمليات عسكرية، سواء في فنزويلا ⁠أو إيران، لكنهم فشلوا في ذلك.

ويحاول الديمقراطيون ربط جهودهم لكبح جماح ترامب بشأن إيران بالقدرة ⁠على تحمل التكاليف، إذ تسببت الاضطرابات في شحنات النفط والغاز الطبيعي في ارتفاع أسعار البنزين والأسمدة والمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المنتجات الاستهلاكية الأخرى.

وارتفاع الأسعار من أكثر القضايا التي تشغل الناخبين الأميركيين، ويزيد أحدث ارتفاع في التضخم قلق المشرعين الجمهوريين على مستقبل الحزب، ‌قبل أقل من 7 أشهر على انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر التي ستحدد السيطرة على الكونغرس.