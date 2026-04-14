وأوضح ترامب في مقابلة هاتفية مع مراسل صحيفة "نيويورك بوست" في إسلام آباد: "عليكم البقاء هناك، حقا، لأن أمرا ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك".

وكان ترامب أعلن في مكالمة أولى أنه لن تعقد محادثات أخرى في باكستان، لكنه عاود الاتصال بالصحيفة بعد دقائق ليقول إن العودة إلى إسلام آباد "مرجحة" لأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير "يقوم بعمل رائع"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وفي وقت سابق، اقترحت باكستان استضافة جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران بعد فشل المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في إيران بشكل دائم.

وقال مسؤولان باكستانيان، إن الجولة الأولى من المحادثات كانت جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة.

وذكر مسؤولان أميركيان الاثنين أن المناقشات لا تزال جارية بشأن جولة جديدة من المحادثات. وقال دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة إن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك.

ومن الممكن أن تعقد المحادثات الخميس، بحسب المسؤولين الأميركيين. ولم يتم تحديد مكان وتوقيت وتشكيل الوفود، على الرغم من أن إسلام أباد وجنيف تعتبران مدينتين مضيفتين