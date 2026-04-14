وذكرت القيادة المركزية أن القوة المشتركة تضم عناصر من البحرية، ومشاة البحرية (المارينز)، وسلاح الجو، مدعومين بأكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات المقاتلة وسفن الاستطلاع.

وأكدت أن القوات الأميركية نجحت خلال الـ24 ساعة الأولى من الحصار في منع أي خرق، حيث لم تتمكن أي سفينة من المرور عبر النطاق الأمني.

وتابعت أن 6 سفن تجارية امتثلت للتوجيهات بتغيير مسارها والعودة إلى الموانئ الإيرانية.

وشددت واشنطن على أن الحصار يطبق "بشكل محايد" ليشمل كافة السفن بغض النظر عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه، طالما كانت وجهتها الموانئ الإيرانية في الخليج العربي أو خليج عمان.

وقالت القيادة المركزية إن الحصار فرض بشكل محايد ضد سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية. موضحة أنها تدعم القوات الأميركية حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

والإثنين، قالت القيادة ​المركزية في ⁠إشعار للبحارة، إن الجيش ​الأميركي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه.