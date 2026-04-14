وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

وعلق لابيد على القرار الإيطالي واعتبره "فشلا محرجا آخر لرئيس الوزراء ووزير الخارجية جدعون ساعر غير الموجود فعليا".

وأضاف لابيد: "ميلوني ليست زعيمة أوروبية يسارية تقدمية، بل تنتمي إلى المعسكر اليميني المحافظ، وتفهم ضرورة مكافحة الإرهاب".

وتابع: "الحكومة فشلت في تعزيز مصالح إسرائيل حتى مع أشخاص يفترض أنهم أصدقاؤنا وحلفاؤنا الطبيعيون".

وختم قائلا: "سنعود، وسنشكل حكومة، وستعود إسرائيل مرة أخرى الدولة التي كان الجميع يرغب في محبتها".

وصادقت إيطاليا على الاتفاق الدفاعي عام 2006، وكان موعد انتهاء العمل به قد اقترب، إذ يخضع للتجديد كل 5 سنوات.

وينظم الاتفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية والأبحاث وتكنولوجيا المعلومات وتدريب العسكريين، وغيرها.

وتطالب المعارضة الإيطالية منذ أشهر الحكومة بتعليق هذا التجديد.

وتصاعد التوتر بين إيطاليا وإسرائيل الأسبوع الفائت بعد اتهام حكومة روما القوات الإسرائيلية بأنها أطلقت نيرانا تحذيرية على قافلة لجنود إيطاليين تابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

واستدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على هذا الحادث الذي ألحق أضرارا بمركبة واحدة على الأقل، من دون أن يتسبب بإصابات.