وأوضح رئيس الموساد، خلال الاحتفال بذكرى الهولوكوست، أن الجهاز عمل في "قلب طهران" خلال العملية الأخيرة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

وأضاف: "لقد زودنا سلاح الجو بمعلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت صواريخ كانت تهدد إسرائيل".

وتابع رئيس جهاز الاستخبارات: "لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. لم نكن نعتقد أن هذه المهمة ستنتهي فور انتهاء المعارك، بل خططنا بشكل مكثف لاستمرار حملتنا وتحقيق نتائج حتى في الفترة التي تلت الضربات في طهران".

وأكد أن مسؤولية الموساد في هذا الملف "لن تنتهي إلا عندما يتم استبدال هذا النظام المتطرف".

وختم برنياع بالقول إن تغيير النظام في إيران "هو مهمتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة تهديد وجودي آخر".

وكانت هذه أول مرة يتحدث فيها رئيس الموساد علنا عن دور الجهاز ورؤيته بشأن تغيير النظام في طهران.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لعب جهاز الموساد دورا محوريا في التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في إيران، وساهم في تتبع وتصفية القادة الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وكبار مساعديه.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الموساد أبلغ كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة أن أي تغيير محتمل في نظام إيران لا يمكن أن يحدث إلا بعد انتهاء الحرب مع إيران وليس أثناءها، وتوقع سقوطه خلال عام.

ومن المرتقب أن يغادر رئيس الموساد الحالي منصبه في يونيو المقبل، ليخلفه الجنرال رومان غوفمان الذي عينه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس الجهاز.