وأكد الرئيس الصيني خلال اجتماع مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية بناء شراكة استراتيجية أقوى وأشمل بين الصين والعالم العربي.

ودعا خلال الاجتماع، إلى احترام سيادة دول الشرق الأوسط "بشكل كامل"، مؤكدا أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.

كما شدد الرئيس الصيني، على ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة.

وتعهد بأن تؤدي بلاده "دورا بناء" في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك عقب انتهاء جولة أولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم تسفر عن اتفاق.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن شي جينبينغ "شدد على موقف الصين المبدئي الداعي لتعزيز السلام والحث على الحوار مؤكدا أن بلاده ستواصل أداء دور بناء في هذا الصدد".