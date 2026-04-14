وكتب غوتيريس على منصة "إكس": "بعد أسابيع من الدمار والمعاناة، بات من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أدعو إلى استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي الوقت نفسه، شدد غوتيريس على أن وقف إطلاق النار الحالي لمدة أسبوعين "يجب الحفاظ عليه بشكل كامل"، مؤكدا ضرورة وقف جميع الانتهاكات.

كما قال إن على جميع أطراف النزاع احترام حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض حصار بحري على المضيق، في وقت حذر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية ضد سفن إيرانية، فيما أدانت طهران الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها ستقيّد عبور بعض السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، موضحة أن الإجراءات تشمل السفن التي يكون ميناء انطلاقها أو وجهتها ميناء إيرانيا، بينما لا تتأثر باقي حركة الشحن.

وجاء الإعلان عن الحصار بعد فشل محادثات استمرت 21 ساعة بين واشنطن وطهران، عقدت في باكستان، في التوصل إلى اتفاق يوم الأحد.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق الحيوية لتجارة النفط العالمية.

وعقب اندلاع الصراع في 28 فبراير، قامت طهران بإغلاق الممر المائي، ما أدى إلى توقف حركة ناقلات النفط وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.